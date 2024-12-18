Основные темы прямых линий с Владимиром Путиным

15 июня 2017 года Путин в ходе 15-й прямой линии ответил на 68 вопросов за 3 часа 56 минут (всего было задано 2,6 млн вопросов). Впервые видеовопросы президенту задавали через социальную сеть «Одноклассники». Трансляция программы велась в эфире Первого канала, телеканалов «Россия-1», «Россия-24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В ходе эфира состоялось 11 прямых включений из регионов, в частности из г. Апатиты (Мурманская область), г. Балашиха (Московская область), с. Краснокумское (Ставропольский край), аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) и др. Во время передачи Владимир Путин заявил, что рецессия в российской экономике преодолена, страна перешла к периоду роста. Он также ответил на вопросы о возможном повышении пенсионного возраста в РФ, ситуации в жилищно-коммунальной сфере, проблеме со свалками в Московской области и другие. Президента спрашивали о санкциях Запада против России, операции Вооруженных сил РФ в Сирии, отношениях с США. Владимир Путин также ответил на вопрос о своей семье, рассказав, что недавно во второй раз стал дедушкой.