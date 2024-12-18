Новосибирцы просят Путина остановить строительство опасного завода

Жители Искитима Новосибирской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить строительство Южно-сибирского металлопрокатного завода. Видеообращение было опубликовано в группе «Наш город Искитим» во «ВКонтакте» 18 декабря.
О планах по строительству завода стало известно в 2022 году. Его хотят возвести на территории, которую раньше занимало предприятие «Искитимский шифер», — всего в паре сотен метров от центра города. Он станет уже пятым объектом в черте города с 1-й категорией вредного воздействия на окружающую среду.
Местные жители выступают против строительства: собирают подписи и петиции, выходят на митинги, освещают проблему в соцсетях.
— Из-за уже имеющихся предприятий и заводов город входит в двадцатку самых грязных городов России. Легкость, с которой проектировщики завода «играют» с объемами вредных выбросов при их расчете, не изменяя при этом проектную мощность и планируемое к установке оборудование, наводит на мысль о некорректности и подтасовке данных расчетов, — негодуют сибиряки. Мы открыто заявляли о своей позиции на публичных слушаниях, на митинге против строительства данного завода. Требовали прекращения рассмотрения возможности размещения завода в многочисленных обращениях в муниципалитет, к губернатору Новосибирской области, в следственный комитет, в прокуратуру и в Ростехнадзор.
На данный момент проект планируемого завода проходит экологическую экспертизу, поэтому разрешение на строительство не выдавалось. Но уже с мая местные жители наблюдают за работами на стройплощадке.
Арина ВЛАСЕНКО.