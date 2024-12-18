Новосибирцы просят Путина остановить строительство опасного завода

— Из-за уже имеющихся предприятий и заводов город входит в двадцатку самых грязных городов России. Легкость, с которой проектировщики завода «играют» с объемами вредных выбросов при их расчете, не изменяя при этом проектную мощность и планируемое к установке оборудование, наводит на мысль о некорректности и подтасовке данных расчетов, — негодуют сибиряки. Мы открыто заявляли о своей позиции на публичных слушаниях, на митинге против строительства данного завода. Требовали прекращения рассмотрения возможности размещения завода в многочисленных обращениях в муниципалитет, к губернатору Новосибирской области, в следственный комитет, в прокуратуру и в Ростехнадзор.