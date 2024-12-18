О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

14 февраля 2008 года Путин подвел итоги своей работы на посту президента РФ, в частности, сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые голосовали за него дважды: «Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил». Глава государства ответил на вопросы о миграционной политике и ситуации на Северном Кавказе, инфляции, проблемах школьного образования. Говоря о планах на будущее, Путин заметил, что предпочитает «не стонать по поводу того, что закончился этот срок, а порадоваться тому, что есть возможность послужить стране на другом месте». На вопрос, какая российская проблема больше всего его «утомила», Путин ответил, что это коррупция, но от нее «нет таблетки», чтобы «проглотил — и все, и государство выздоровело».