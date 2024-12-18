Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил награды жителям Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям за значительный вклад в развитие столицы Татарстана. Чествование прошло в Ратуше на XXXV сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.
За вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения медалью «За доблестный труд» награждена заведующая отделом заключительной дезинфекции и санитарной обработки дезинфекционной станции Казани Татьяна Глухих.
Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» получила начальник отдела администрации Советского района города Любовь Никифорова.
Директору управляющей компании «Жилище и комфорт» Роману Попову присвоили почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» за вклад в развитие отрасли и многолетний плодотворный труд.
Обладателем почетного звания «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» стал слесарь по ремонту агрегатов МУП «ПАТП № 2» Фарит Газизов.
За плодотворный труд и вклад в развитие пищевой промышленности Казани благодарностью раиса Республики Татарстан награждена заведующая производством столовой № 1 Департамента продовольствия и социального питания города Динара Шамсиева.
Знаками отличия «За безупречную службу Казани» поощрены механик ООО «АК БАРС РЕТРО КАРС» Ринат Гатиятов, директор ООО «ЖАСМИН» Петр Королев и сотрудница АО «Радиоприбор» Назия Гарифуллина.
Замдиректора комитета по развитию туризма города Диана Абдулхакова и лаборант-исследователь Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Казанского научного центра Российской академии наук Нина Казеева получили почетные грамоты Казани за заслуги в профессональной деятельности.
Почетные грамоты Казани также вручены заместителю генерального директора — главному архитектору ГУП «Татинвестгражданпроект» Елене Валеевой, бывшему замдиректору Главного инвестиционно-строительного управления РТ Айрату Надршину за вклад в развитие отрасли. За заслуги в деле охраны здоровья населения почетной грамотой Казани отмечена медицинская сестра стоматологического отделения городской клинической больницы № 16 Резеда Назмиева.
За вклад в популяризацию рабочих профессий в городе и победы в международных соревнованиях благодарственным письмом мэра Казани поощрен младший повар Департамента продовольствия и социального питания города Ильфир Абдрахманов. Басира Агазаде.