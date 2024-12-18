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Фермеры заняли центр Кишинева: Аграрии протестуют против бездействия властей — если требования не будут выполнены, может дойти и до тракторов на главной площади столицы

Фермеры предупреждают, что если власти не отреагируют, то последующие массовые протесты могут перерасти в политические.

Источник: скрин с видео

В среду, 18 декабря, у здания правительства в Кишиневе проходит акция протеста фермеров. С какими требованиями вышли фермеры на протест:

Ассоциация «Сила фермеров» — организатор протеста — требует срочного одобрения законопроекта 354 в редакции депутата Александра Трубки.

Продлить срок лицензирования ввоза зерновых и масличных культур до 31 декабря 2025 года.

Погашение задолженности по субсидиям за 2023 год, возврат акцизов аграриям за 2024 год, а также разработка механизма гарантирования кредитов и рефинансирования на новый 2025 сельскохозяйственный год.

«Если власти не отреагируют, Ассоциация “Сила фермеров” потребует отставки правительства, а последующие массовые протесты могут перерасти в политические», — предупреждает Ассоциация.

сельское хозяйство