Фермеры заняли центр Кишинева: Аграрии протестуют против бездействия властей — если требования не будут выполнены, может дойти и до тракторов на главной площади столицы

В среду, 18 декабря, у здания правительства в Кишиневе проходит акция протеста фермеров. С какими требованиями вышли фермеры на протест:
Ассоциация «Сила фермеров» — организатор протеста — требует срочного одобрения законопроекта 354 в редакции депутата Александра Трубки.
Продлить срок лицензирования ввоза зерновых и масличных культур до 31 декабря 2025 года.
Погашение задолженности по субсидиям за 2023 год, возврат акцизов аграриям за 2024 год, а также разработка механизма гарантирования кредитов и рефинансирования на новый 2025 сельскохозяйственный год.
«Если власти не отреагируют, Ассоциация “Сила фермеров” потребует отставки правительства, а последующие массовые протесты могут перерасти в политические», — предупреждает Ассоциация.