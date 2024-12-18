Лучшие военнослужащие Казахстана получили награды

Ежегодный конкурс «Әскер тарланы» направлен на совершенствование мастерства военнослужащих, распространение боевого опыта и повышение имиджа армии. На церемонии награждения генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что 2024 год для Вооруженных сил был ознаменован многими значимыми событиями. Среди них он назвал получение мандата ООН на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии, а также участие военнослужащих в борьбе с весенними паводками.