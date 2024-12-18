Представитель МИД России Захарова сказала, что участие Беларуси необходимо в переговорах по Украине

МИД России считает необходимым участие Беларуси в переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Она акцентировала внимание на том, что Россия высоко ценит, а также поддерживает мирные усилия Беларуси. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия считает важным и необходимым подключение Беларуси к возможным переговорам, переговорным процессам по Украине, которые будут проходить при участии российской стороны.
Ранее МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.