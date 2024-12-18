Представитель МИД России Захарова сказала, что участие Беларуси необходимо в переговорах по Украине

Она акцентировала внимание на том, что Россия высоко ценит, а также поддерживает мирные усилия Беларуси. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия считает важным и необходимым подключение Беларуси к возможным переговорам, переговорным процессам по Украине, которые будут проходить при участии российской стороны.