МВФ выделит Молдове новый транш на поддержку бюджета и реформ

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) выделит Молдове 162,6 миллиона долларов США для поддержки бюджета.
Исполнительный совет МВФ утвердил во вторник завершение шестого обзора в рамках Механизма расширенного кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF), а также второго обзора в рамках Механизма устойчивости и развития (RSF) для Республики Молдова.
Благодаря этому траншу общий объем финансирования Молдовы в рамках текущих программ составит примерно 810,2 миллиона долларов США.
«Экономика Молдовы постепенно восстанавливается после потрясений, вызванных войной на Украине и кризисом цен на энергоносители. Экономический рост в 2024 году оценивается в 2,6% при прогнозе на уровне 3% в 2025 году при поддержке устойчивого внутреннего спроса. Однако риски остаются высокими, особенно из-за конфликта на Украине и возможных новых энергетических потрясений», — отмечает МВФ.
Международный валютный фонд отметил неравномерную реализацию структурных реформ. Правительство добилось прогресса в таких областях, как доступность финансовых услуг, страховой сектор и государственные предприятия. Однако важные меры, такие как создание Антикоррупционного суда и обеспечение необходимыми кадрами Антикоррупционной прокуратуры, все еще не приняты, говорится в заявлении.
Заместитель управляющего директора МВФ Кенджи Окамура подчеркнул важность продолжения финансовых, экономических и антикоррупционных реформ. Он также представил ряд рекомендаций.
Так, необходимы постепенная бюджетная консолидация для создания пространства для инвестиций и защиты уязвимых категорий населения, реформы в сфере бюджетного планирования и исполнения капитальных вложений, тщательный мониторинг денежно-кредитной политики, учитывая спад инфляционного давления и внешних рисков.
«Принятие закона о создании Антикоррупционного суда и повышение прозрачности Национального банка Молдовы считаются решающими для повышения доверия к государственным институтам. Кроме того, Молдова должна продвигаться вперед по своей программе реформ, чтобы ускорить процесс вступления в Европейский союз», — говорится в заявлении МВФ.
Это решение МВФ «отражает постоянную поддержку Молдовы в преодолении экономических и социальных проблем, подчеркивая макроэкономическую стабильность и устойчивое развитие».