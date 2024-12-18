МВФ выделит Молдове новый транш на поддержку бюджета и реформ

«Экономика Молдовы постепенно восстанавливается после потрясений, вызванных войной на Украине и кризисом цен на энергоносители. Экономический рост в 2024 году оценивается в 2,6% при прогнозе на уровне 3% в 2025 году при поддержке устойчивого внутреннего спроса. Однако риски остаются высокими, особенно из-за конфликта на Украине и возможных новых энергетических потрясений», — отмечает МВФ.