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Убийство Кириллова и контакты с командой Трампа. Темы брифинга Пескова

Гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, контакты с командой избранного президента США Дональда Трампа и график российского лидера Владимира Путина стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин продолжает напряженную подготовку к прямой линии.

О гибели начальника войск РХБЗ

Путин «глубоко соболезнует» в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Российские спецслужбы и правоохранительные органы работают эффективно, расследуя это дело.

Заказчиком убийства Кириллова является киевский режим, который «не гнушается террористическими методами работы». Борьба «с этим нацистским режимом» продолжится.

Теракт против начальника войск РХБЗ «лишний раз доказывает правоту» действий России в ходе спецоперации.

О контактах с командой Трампа

Кремль не контактировал с командой избранного президента США Дональда Трампа по поводу возможного визита в Россию будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога.

Песков Дмитрий