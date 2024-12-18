Убийство Кириллова и контакты с командой Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин продолжает напряженную подготовку к прямой линии.
О гибели начальника войск РХБЗ
Путин «глубоко соболезнует» в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
Российские спецслужбы и правоохранительные органы работают эффективно, расследуя это дело.
Заказчиком убийства Кириллова является киевский режим, который «не гнушается террористическими методами работы». Борьба «с этим нацистским режимом» продолжится.
Теракт против начальника войск РХБЗ «лишний раз доказывает правоту» действий России в ходе спецоперации.
О контактах с командой Трампа
Кремль не контактировал с командой избранного президента США Дональда Трампа по поводу возможного визита в Россию будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога.