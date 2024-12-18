В Молдове женщина с ребенком с тяжелой степенью инвалидности осталась без компенсации: ПАС считает затраты на лечение роскошью

«Стоимость строго жизненно важного лечения для несовершеннолетнего с тяжелой степенью инвалидности, с редким и неизлечимым заболеванием, которое недоступно в РМ, где учитывается? Кто учитывает эти расходы? Или вы считаете доступ к жизненно важному лечению для несовершеннолетнего с тяжелой степенью инвалидности роскошью? ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР! И отвращение», — написала женщина в социальных сетях.