Захарова: Молдавии пора заплатить за российский газ

Как отметила Захарова, власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО. Она рассказала, что президент страны Майя Санду на прошлой неделе в Брюсселе пожаловалась на газовый «шантаж» России.
«Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — прокомментировала Захарова.
Ранее в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики выразили недовольство действиями Кишинёва в вопросах поставок газа в регион.