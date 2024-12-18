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Захарова: Молдавии пора заплатить за российский газ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия должна заплатить за газ, которым пользовалась, и не придумывать сказки про «шантаж».

Источник: РИА "Новости"

Как отметила Захарова, власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО. Она рассказала, что президент страны Майя Санду на прошлой неделе в Брюсселе пожаловалась на газовый «шантаж» России.

«Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — прокомментировала Захарова.

Ранее в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики выразили недовольство действиями Кишинёва в вопросах поставок газа в регион.

Захарова Мария