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Токаев и президент Гвинеи-Бисау приняли совместное заявление

По итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау, Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

  • Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;
  • Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;
  • Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.