Токаев и президент Гвинеи-Бисау приняли совместное заявление

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
- Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;
- Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;
- Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.