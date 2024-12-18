Украина и Молдавия не согласились наблюдать за выборами в Белоруссии

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все страны СНГ, кроме Украины и Молдавии, подтвердили намерение участвовать в наблюдении за выборами президента Белоруссии, которые назначены на 26 января.