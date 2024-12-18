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Украина и Молдавия не согласились наблюдать за выборами в Белоруссии

Лебедев: Украина и Молдавия не будут наблюдать за выборами в Белоруссии.

Источник: Reuters

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все страны СНГ, кроме Украины и Молдавии, подтвердили намерение участвовать в наблюдении за выборами президента Белоруссии, которые назначены на 26 января.

«Все страны СНГ подтвердили согласие направить представителей в состав миссии, сожалению, за исключением Украины и Молдавии. Остальные подтвердили», — сказал журналистам Лебедев, который возглавил миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Белоруссии.

По его словам, миссия наблюдателей СНГ на выборах президента Белоруссии составит около 200 человек, в том числе будут работать 40 долгосрочных наблюдателей.

СНГ