Украина и Молдавия не согласились наблюдать за выборами в Белоруссии

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что все страны СНГ, кроме Украины и Молдавии, подтвердили намерение участвовать в наблюдении за выборами президента Белоруссии, которые назначены на 26 января.
«Все страны СНГ подтвердили согласие направить представителей в состав миссии, сожалению, за исключением Украины и Молдавии. Остальные подтвердили», — сказал журналистам Лебедев, который возглавил миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Белоруссии.
По его словам, миссия наблюдателей СНГ на выборах президента Белоруссии составит около 200 человек, в том числе будут работать 40 долгосрочных наблюдателей.