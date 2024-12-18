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Смольный еще на год продлит запрет на запуск беспилотников

Правительство Санкт-Петербурга подготовило проект постановления о продлении ограничений на запуск беспилотных летательных аппаратов. Документ появился 18 декабря на странице антикоррупционной экспертизы, обратил внимание «Ъ-СПб».

Источник: Коммерсантъ

«Запретить с 16.12.2024 по 16.12.2025 использование беспилотных воздушных судов (далее — БВС) на территории Санкт-Петербурга», — говорится в проекте постановления.

Это не коснется Федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, подведомственных им организаций в рамках возложенных функций. Запускать беспилотники также могут юридические или физические лица в интересах киноиндустрии или СМИ, если у них есть подтверждающие документы.

До 16 декабря продлевается запрет на публикацию и распространение фото- и видеоматериалов о применяемых на территории Северной столицы ВС РФ и (или) правоохранительными органами средствах (системах) противодействия БПЛА, надводным и подводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам и другим. Запрет коснется и публикации материалов о последствиях нападения с применением этих объектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге усиливают защиту от беспилотников.