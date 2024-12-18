Смольный еще на год продлит запрет на запуск беспилотников

До 16 декабря продлевается запрет на публикацию и распространение фото- и видеоматериалов о применяемых на территории Северной столицы ВС РФ и (или) правоохранительными органами средствах (системах) противодействия БПЛА, надводным и подводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам и другим. Запрет коснется и публикации материалов о последствиях нападения с применением этих объектов.