Алексей Текслер потребовал от коммунальщиков полной готовности к праздникам

«Во всех муниципалитетах и исполнительных органах региона должны быть сформированы графики дежурств на выходные и праздничные дни. Необходимо проверить, мы вчера это обсуждали на аппаратном совещании. Также наготове должны быть все экстренные службы», — подчеркнул Алексей Текслер.