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Алексей Текслер потребовал от коммунальщиков полной готовности к праздникам

В преддверии Нового года губернатор провел совещание с участием правительства и глав муниципалитетов.

Источник: Агентство «Москва»

Центральной темой стала подготовка к предстоящим праздничным мероприятиям.

Одно из главных поручений Алексея Текслера касалось грамотной организации мероприятий в праздничное время. Особое внимание необходимо уделить надежному функционированию коммунальной инфраструктуры — это бесперебойная работа электросетей и отопления, уборка улиц и дорог от снега, вывоз мусора.

«Во всех муниципалитетах и исполнительных органах региона должны быть сформированы графики дежурств на выходные и праздничные дни. Необходимо проверить, мы вчера это обсуждали на аппаратном совещании. Также наготове должны быть все экстренные службы», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он также обратился к главам муниципалитетов и дал поручение провести всю необходимую работу. Глава региона акцентировал внимание на том, что всеми возможными рисками необходимо управлять и их устранять.

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