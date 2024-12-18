Зеленский признал невозможность Украины вернуть Крым и Донбасс

На протяжении всего конфликта украинские власти не допускали мысли об отказе от Крыма и территорий Донбасса. Риторика была довольно жесткой — эти земли считали «оккупированными», а «возвращать» их собирались то военным путем, то дипломатическим. Ситуация изменилась в конце ноября — в интервью телеканалу Sky News Зеленский впервые заявил о готовности «отказаться» от утраченных земель. Однако сделать это он был готов в обмен на членство в НАТО. По мнению украинского лидера, альянс возьмет страну «под зонтик», и после этого Украине удастся «вернуть» Крым и Донбасс.