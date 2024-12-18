Губернатор Челябинской области подвел итоги прямой линии

«Остаются последние две недели, нужно нарастить темпы и приложить максимум сил для достижения 100% кассового исполнения, и все задачи выполнить. Это приоритет номер один. Приступаем к заключению организационных и финансовых соглашений по новым нацпроектам. Прошу все исполнительные органы держать этот вопрос на контроле», — поручил губернатор.