Губернатор Челябинской области подвел итоги прямой линии

«В целом требую от глав и министров тщательно отработать каждое обращение, поступившее на Прямую линию, дать заявителям ответ по существу. А главное, проанализировать проблематику обращений, сделать выводы, исходя из этого скорректировать свою работу в предстоящем году», — сказал губернатор.
Также глава региона поручил грамотно организовать работу всех ведомств в праздничные дни. Особое внимание уделить вопросам безопасности.
Кроме этого, Алексей Текслер напомнил, что бесперебойным должен быть процесс по выдаче подарков в рамках новогодних акций. А ключевой темой совещания стали итоговые экономические показатели и результаты реализации нацпроектов.
«Остаются последние две недели, нужно нарастить темпы и приложить максимум сил для достижения 100% кассового исполнения, и все задачи выполнить. Это приоритет номер один. Приступаем к заключению организационных и финансовых соглашений по новым нацпроектам. Прошу все исполнительные органы держать этот вопрос на контроле», — поручил губернатор.