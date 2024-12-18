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Губернатор Челябинской области подвел итоги прямой линии

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря, ФедералПресс. Во время совещания губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно главами муниципалитетов и членами правительства обсудил вопросы ЖКХ, расчистку снега. Также глава региона коснулся и обращений с прямой линии.

Источник: РИА "Новости"

«В целом требую от глав и министров тщательно отработать каждое обращение, поступившее на Прямую линию, дать заявителям ответ по существу. А главное, проанализировать проблематику обращений, сделать выводы, исходя из этого скорректировать свою работу в предстоящем году», — сказал губернатор.

Также глава региона поручил грамотно организовать работу всех ведомств в праздничные дни. Особое внимание уделить вопросам безопасности.

Кроме этого, Алексей Текслер напомнил, что бесперебойным должен быть процесс по выдаче подарков в рамках новогодних акций. А ключевой темой совещания стали итоговые экономические показатели и результаты реализации нацпроектов.

«Остаются последние две недели, нужно нарастить темпы и приложить максимум сил для достижения 100% кассового исполнения, и все задачи выполнить. Это приоритет номер один. Приступаем к заключению организационных и финансовых соглашений по новым нацпроектам. Прошу все исполнительные органы держать этот вопрос на контроле», — поручил губернатор.