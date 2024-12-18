Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном пленарном заседании одобрил закон «О государственном бюджете на 2025 год» с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, сообщает пресс-служба верхней палаты.
«В Законе сформулированы доходы консолидированного бюджета в 2025 году в размере 431,0 трлн сумов, а расходы — 480,5 трлн сумов, исходя из задачи не превышать дефицит консолидированного бюджета более чем на 3% по отношению к ВВП в среднесрочной перспективе.».
Доходы госбюджета составляют 308,5 трлн сумов, а расходы — 344,8 трлн сумов. Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируются в размере 66,4 трлн сумов и 62,8 трлн сумов.
Уровень инфляции в 2025 году с учетом экономических условий прогнозируют в пределах 7%.
Также главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность: 52% расходов или 177,7 трлн сумов направят на социальную сферу.
В расходах Госбюджета на 2025 год предусмотрено 3,6 трлн сумов направить на защиту экологии и природы, на здравоохранение планируют выделить 41,3 трлн сумов, что на 19,8% больше по сравнению с ожидаемым исполнением в этом году.
Кроме того, запланировано выделение средств на мероприятия государственного значения, а также на решение актуальных социальных проблем в регионах, улучшение инфраструктуры махаллей.