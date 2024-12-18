Дефицит в 3% ВВП: Сенат Узбекистана одобрил госбюджет на 2025 год

В расходах Госбюджета на 2025 год предусмотрено 3,6 трлн сумов направить на защиту экологии и природы, на здравоохранение планируют выделить 41,3 трлн сумов, что на 19,8% больше по сравнению с ожидаемым исполнением в этом году.