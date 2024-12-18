«Это колоссальный труд»: Аксенов наградил многодетные семьи из Крыма

«В зале сегодня много родительских пар, которые воспитывают более десяти детей. Даже не представляю, какой это колоссальный труд для родителей, кроме того, что это большое счастье. Спасибо, что вы такие есть, и дай Бог, чтобы дальше ваш энтузиазм не иссякал и вы двигались дальше в этом направлении — сохраняли и берегли свои семьи», — сказал глава республики.