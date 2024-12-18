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Госдума завершила осеннюю сессию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании сегодня, 18 декабря, объявил о завершении осенней сессии. За год Госдума рассмотрела 1086 проектов законов, было принято 564 закона.

Источник: РИА "Новости"

«В течение осенней сессии было принято 233 закона, из них 22% составляют социально значимые, 68% — прямого действия», — рассказал Володин.

По его словам, план реализации послания президента Федеральному собранию выполнен Думой на 84,3%, 75 пунктов из 89. Еще по пяти пунктам ожидается внесение законопроектов от правительства. «Постоянно говорим о количестве законов прямого действия. Нам надо делать все для того, чтобы их было как можно больше. Это значит, что повысится эффективность законов», — считает спикер.

В рамках последнего заседания сессии дума рассмотрела несколько законопроектов, в том числе о многосторонних офсетных контрактах при госзакупках, а также о пресечении незаконного оборота табака. По окончании сессии в зале прозвучал гимн России.

Седьмая сессия Госдумы стартовала 3 сентября и продлится по 29 декабря 2024 года. После этого до 13 января 2025-го депутаты будут работать с избирателями в регионах.

Госдума