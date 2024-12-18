Госдума завершила осеннюю сессию

По его словам, план реализации послания президента Федеральному собранию выполнен Думой на 84,3%, 75 пунктов из 89. Еще по пяти пунктам ожидается внесение законопроектов от правительства. «Постоянно говорим о количестве законов прямого действия. Нам надо делать все для того, чтобы их было как можно больше. Это значит, что повысится эффективность законов», — считает спикер.