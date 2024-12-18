Госдума завершила осеннюю сессию

«В течение осенней сессии было принято 233 закона, из них 22% составляют социально значимые, 68% — прямого действия», — рассказал Володин.
По его словам, план реализации послания президента Федеральному собранию выполнен Думой на 84,3%, 75 пунктов из 89. Еще по пяти пунктам ожидается внесение законопроектов от правительства. «Постоянно говорим о количестве законов прямого действия. Нам надо делать все для того, чтобы их было как можно больше. Это значит, что повысится эффективность законов», — считает спикер.
В рамках последнего заседания сессии дума рассмотрела несколько законопроектов, в том числе о многосторонних офсетных контрактах при госзакупках, а также о пресечении незаконного оборота табака. По окончании сессии в зале прозвучал гимн России.
Седьмая сессия Госдумы стартовала 3 сентября и продлится по 29 декабря 2024 года. После этого до 13 января 2025-го депутаты будут работать с избирателями в регионах.