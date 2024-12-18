Лукашенко прилетел с рабочим визитом в ОАЭ

Активно на полях визита поработали и делегации с обеих сторон. Помимо встреч и переговоров в министерствах, по итогам вышли на подписание ряда документов в области промышленности, стандартизации и оценки соответствия. На уровне ведомств отработаны конкретные механизмы выстраивания сотрудничества и реальные проекты, согласованы локальные дорожные карты. Уже в ближайшее время в соответствии с этими картами состоятся взаимные визиты на уровне деловых кругов, и представители компаний на своем уровне займутся выстраиванием долгосрочных и надежных отношений.