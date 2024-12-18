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Захарова посоветовала Молдавии заплатить за российский газ

Молдавии необходимо заплатить за газ, которым пользовались в стране, вместо того чтобы придумывать сказки про шантаж России. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Источник: Reuters

Она отметила, что, несмотря на нейтральный статус Молдавии, власти страны «продолжают неприкрытое заигрывание с НАТО». По ее словам, президент республики Майя Санду в ходе своего визита в Брюссель на прошлой неделе жаловалась на «газовый шантаж» со стороны России.

«Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — заявила Захарова.

Ранее, 29 ноября, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что российская компания «Газпром» может отказаться поставлять газ в Молдавию, если Кишинев не погасит задолженность. Так он оценил заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что задолженности в $709 млн перед российским холдингом у страны «не существует».

Захарова Мария