Захарова посоветовала Молдавии заплатить за российский газ

Ранее, 29 ноября, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что российская компания «Газпром» может отказаться поставлять газ в Молдавию, если Кишинев не погасит задолженность. Так он оценил заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что задолженности в $709 млн перед российским холдингом у страны «не существует».