ООН приняла резолюцию Беларуси и России против героизации нацизма

Резолюция также рекомендует запретить празднования в честь нацистских режимов и их пособников. Кроме того, резолюция категорически осуждает использование образовательных ресурсов и риторики, которые пропагандируют расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнической принадлежности, национальности, религии или убеждений.