ООН приняла резолюцию Беларуси и России против героизации нацизма

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Беларусью и Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Как сообщается на официальных ресурсах ООН, за документ в его текущей редакции проголосовали 119 стран. В их числе Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие.
Против документа проголосовали 53 страны, включая Украину, США, Германию, Францию, Канаду, Японию и другие.
Среди десяти стран, которые воздержались от голосования, — Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария и Турция.
Документ призывает не допускать пересмотра истории Второй мировой войны и осуждает случаи героизации нацизма, включая акты вандализма в отношении памятников освободителям и жертвам оккупации.
Резолюция также рекомендует запретить празднования в честь нацистских режимов и их пособников. Кроме того, резолюция категорически осуждает использование образовательных ресурсов и риторики, которые пропагандируют расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнической принадлежности, национальности, религии или убеждений.