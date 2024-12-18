Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара

Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надёжных партнёров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения. Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.