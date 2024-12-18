Фермеры вышли на протест, вызвали Речана на разговор и пригласили Санду к себе домой

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Молдавские фермеры вышли на ранее анонсированную акцию протеста к зданию правительства в Кишиневе.
Протестующие заявили, что уже полгода просят кабмин принять меры и утвердить инструменты для оказания помощи аграрному сектору, который находится в очень сложном положении.
«Это проблема не только фермеров, это проблема всей страны! Дорогой газ вызовет цепную реакцию роста цен на все товары и приведет к инфляции, а значит, к повышению процентных ставок. И тот, кто думает, что сегодня они “спасутся”, ошибается! Во время этой предвыборной кампании министры успели съездить в деревни и раздать листовки, а теперь, всего два месяца спустя, мы пришли к ним, и никто не выходит к нам отвечать!» — заявили участники акции.
В ходе протеста аграрии попытались войти в здание правительства, где в это время проходило заседание кабинета министров под председательством премьера Дорина Речана. Полиция их не пропустила. Протестующие выразили возмущение и сопроводили свое негодование криками «Речан, выходи!». Возникла потасовка.
К протестующим вышла новый министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга. Она заявила о намерении побеседовать с двумя-тремя представителями протестующих, но только через три часа.
«Это лжецы, которые прячутся за внешними проблемами и перекидывают решение вопросов с одного на другого», — заявил фермер Сергей Стефанко. Он предложил участникам протеста проигнорировать встречу с министром сельского хозяйства.
Фермеры заявили, что власти страны попросту вытирают об них ноги. Один из протестующих пригласил к себе в гости президента Майю Санду: «Приглашаю госпожу президента Санду к себе в дом, пусть увидит, как “богато” мы живем».
«Правительство должно понять, что без фермеров в Молдове исчезнут села, и в стране останутся только правительство и парламент», — заявил один из фермеров.
Организатор протеста — ассоциация «Сила фермеров» — требует продлить срок лицензирования ввоза зерновых и масличных культур до 31 декабря 2025 года, а также погасить задолженности по субсидиям за 2023 год и вернуть аграриям акцизы за 2024 год.
«Власти доиграются до того, что все уедут из Молдовы, так жить дальше нельзя по этим новым тарифам! Они во власти получают зарплаты за счет нас, ведь это мы оплачиваем налоги! В их кабинетах тепло, высокие зарплаты, но я хочу, чтобы они наконец-то почувствовали, как живет простой народ в Молдове. Аграрии не могут работать без поддержки государства!» — заявили протестующие.
Среди требований фермеров также — разработка механизма гарантирования кредитов и рефинансирования на новый 2025-й сельскохозяйственный год.
Если власти не отреагируют, ассоциация «Сила фермеров» потребует отставки правительства. По словам аграриев, протесты могут перерасти в политические.
Если власти не отреагируют, ассоциация «Сила фермеров» потребует отставки правительства. По словам аграриев, протесты могут перерасти в политические. Власть начинает действовать только когда видит тракторы в Кишиневе, отметили фермеры, заявив о намерении продолжить протест 19 декабря, уже у здания парламента и в формате палаточного городка.