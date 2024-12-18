Фермеры вышли на протест, вызвали Речана на разговор и пригласили Санду к себе домой

«Это проблема не только фермеров, это проблема всей страны! Дорогой газ вызовет цепную реакцию роста цен на все товары и приведет к инфляции, а значит, к повышению процентных ставок. И тот, кто думает, что сегодня они “спасутся”, ошибается! Во время этой предвыборной кампании министры успели съездить в деревни и раздать листовки, а теперь, всего два месяца спустя, мы пришли к ним, и никто не выходит к нам отвечать!» — заявили участники акции.