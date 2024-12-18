В Пермском крае упразднили Краснокамский городской округ

На заседании Краснокамской городской думы 18 декабря депутаты приняли новый Устав округа. С 1 января 2025 года Краснокамский городской округ официально станет Краснокамским муниципальным округом.
Изменение произошло в рамках реализации закона Пермского края «О наделении отдельных городских округов Пермского края статусом муниципального округа» от 24 октября 2024 года.
В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2018 года на территории округа функционировал Краснокамский муниципальный район.
В 2018 году муниципальный район упразднили. Путем объединения всех входивших в состав района поселений его преобразовали в Краснокамский городской округ.