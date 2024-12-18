Экс-премьер Украины прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии усилит обороноспособности страны, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее попросил российского лидера Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему «Орешник». Российский президент ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.
«Это, прежде всего, укрепление безопасности, усиление с точки зрения вооруженных сил Белоруссии и российского контингента. Тут, как говорится, и обсуждать особенно нечего. Это появление мощного оружия, против которого нет противодействия на Западе. Безусловно, это усиление обороноспособности страны и снижение угроз безопасности», — сказал Азаров в проекте «В теме» на YouTube-канале агентства Белта.
Отвечая на вопрос о реакции Запада на подобное решение, экс-премьер отметил, что Белоруссии и России надо прекратить обращать внимание на это, а нужно замечать «реальные дела». «А реальные дела заключаются в том, что увеличивается объем финансирования вооруженных сил стран НАТО. В частности, Германия приняла огромнейшую программу по модернизации Бундесвера на 100 миллиардов евро. Реализуются огромные программы по созданию дополнительных мощностей для производства вооружений. Вот на что нужно обращать внимание», — отметил Азаров.
Экс-премьер также заявил, что применение комплекса «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске не отрезвило украинское руководство, так как Киев не является самостоятельным. «И для него эта демонстрация мощности и силы никакого значения не имеет. На это, кстати, обращал внимание президент России (Владимир — ред.) Путин, когда говорил, что, чтобы Украина стреляла дальнобойными ракетами баллистическими, она самостоятельно не имеет возможности такой. Значит, на пультах управления находились натовские, американские конкретные специалисты. А это означает, что фактически НАТО и Америка уже воюют с Россией», — подчеркнул Азаров.
Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.