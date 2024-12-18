Экс-премьер Украины прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

Экс-премьер также заявил, что применение комплекса «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске не отрезвило украинское руководство, так как Киев не является самостоятельным. «И для него эта демонстрация мощности и силы никакого значения не имеет. На это, кстати, обращал внимание президент России (Владимир — ред.) Путин, когда говорил, что, чтобы Украина стреляла дальнобойными ракетами баллистическими, она самостоятельно не имеет возможности такой. Значит, на пультах управления находились натовские, американские конкретные специалисты. А это означает, что фактически НАТО и Америка уже воюют с Россией», — подчеркнул Азаров.