Никитин ответил на заявление о «самом большом обвале рождаемости» в СЗФО

Никитин в интервью РБК в том числе рассказал о настоящем и будущем демографической политики в России, а также об опыте Новгородской области. В частности, глава региона призвал сделать семейную политику задачей «по-настоящему всей страны», продолжить работу по популяризации многодетности, а также задуматься над тем, как властям лучше «донастроить» маткапитал, чтобы поддержать тех, кто рожает третьего и последующих детей.
Комментируя это интервью Ракша написал, что именно Никитин отменил самый успешный в СЗФО Региональный маткапитал для многодетных «Семья» (по 200 тыс. руб. на третьего и всех последующих) и ввел «Первый ребенок», «в результате чего два года подряд получал самый большой обвал рождаемости в СЗФО». По словам демографа, никаких успехов с тех пор область не продемонстрировала. Демограф подчеркнул, что сегодня наиболее остро стоит вопрос с рождаемостью вторых детей, в том числе из-за переноса маткапитала на первенца.
Никитин в ответ на комментарий Ракши заявил, что слова демографа его «порадовали», поскольку России важна дискуссия о демографической политике. Вместе с тем он призвал не переходить на личности, поскольку «эмоции превалировать над аргументами не должны».
Глава региона в своем сообщении привел статистику, согласно которой с 2020 года в Новгородской области наблюдается рост доли рождений первых детей в общем количестве рождений (2020 год — 30,2%, 2023 год — 34%). Кроме этого, положительная динамика сохраняется и в разрезе возрастов женщин, родивших первого ребенка (доля женщин, родивших первых детей в возрасте до 29 лет, в общей численности рождений первых детей увеличилась с 72,2% в 2021 году до 73,7% в 2023 году). Кроме того, наблюдается рост доли первых детей, рожденных женщинами в возрасте до 25 лет, в общей численности рождений первых детей на 2,3% (2021 год — 42,5%, 2023 год — 44,8%).
«Все это — эффекты от федеральных выплат и капитала на первого ребенка. Он теперь, кстати, у нас ежегодно индексируется. Кроме того, в Новгородской области наблюдается рост числа многодетных семей. За последние десять лет — в два раза. Начиная с 2014 года, фиксируем и рост доли рождений третьих и последующих детей в общей численности рождений на 14%», — подчеркнул Никитин.
Он также заявил, что в Новгородской области никто не запрещает аборты, а с женщинами на эту тему общаются «доверительно». В Новгородской области действует закон о запрете склонения женщин к абортам.
В Новгородской области, согласно данным Росстата на 1 января 2024 года, проживают 571,4 тыс. человек — около 0,4% населения страны. Средний возраст жителей региона составляет 42,48 года, доля пожилого населения (от 65 лет) — около 20%.
В регионе, как и во многих других субъектах России, наблюдается естественная убыль населения: в 2023 году на 3988 рождений пришлось 9250 смертей, или на 1 тыс. населения приходилось семь родившихся и 16,1 умерших. Число браков в минувшем году превысило число разводов примерно в 1,3 раза.
Валовой региональный продукт (ВРП) Новгородской области за 2023 год составил 403,7 млрд руб. При этом уровень безработицы в области один из самых низких по стране — 1,2%, по данным Росстата за октябрь. Средняя начисленная заработная плата по состоянию на сентябрь составила 61 554 ₽, рост за год — 14,5%. Реальные денежные доходы населения Новгородской области за январь—сентябрь выросли на 8,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года.