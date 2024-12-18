Никитин ответил на заявление о «самом большом обвале рождаемости» в СЗФО

Глава региона в своем сообщении привел статистику, согласно которой с 2020 года в Новгородской области наблюдается рост доли рождений первых детей в общем количестве рождений (2020 год — 30,2%, 2023 год — 34%). Кроме этого, положительная динамика сохраняется и в разрезе возрастов женщин, родивших первого ребенка (доля женщин, родивших первых детей в возрасте до 29 лет, в общей численности рождений первых детей увеличилась с 72,2% в 2021 году до 73,7% в 2023 году). Кроме того, наблюдается рост доли первых детей, рожденных женщинами в возрасте до 25 лет, в общей численности рождений первых детей на 2,3% (2021 год — 42,5%, 2023 год — 44,8%).