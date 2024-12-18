Немецкие политики призывают возобновить поставки газа из РФ: реально ли это

Лидер Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» назвал слова экс-главы правительства Германии возможным тестированием общественного мнения по вопросу возобновления поставок энергоресурсов. Вероятный кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц может прислушаться к словам Меркель, поскольку он прагматичен в своих решениях, считает политик.