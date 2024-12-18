Немецкие политики призывают возобновить поставки газа из РФ: реально ли это

На фоне политического кризиса в Германии и вынесения бундестагом вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу ряд немецких политиков поднял тему необходимости возобновления поставок российского газа. Такую позицию в социальной сети, в частности, высказал депутат парламента ФРГ от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.
Политик считает, что Берлину не надо подстраиваться под Вашингтон. Поэтому, написал Эрнст, стране следует возобновить поставки российского газа по той ветке газопровода «Северный поток-2», которая уцелела после диверсии.
Примечательно, что ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила France 2, что не считает поставки российского газа ошибочными, так как они представляли выгоду и для Берлина тоже.
Лидер Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» назвал слова экс-главы правительства Германии возможным тестированием общественного мнения по вопросу возобновления поставок энергоресурсов. Вероятный кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц может прислушаться к словам Меркель, поскольку он прагматичен в своих решениях, считает политик.
Ранее депутат бундестага Штеффен Котре, сообщает РИА «Новости», назвал отказ от поставок российского газа «одним из гвоздей в крышку гроба немецкой промышленности». Политик отметил возможность получения ФРГ газа по доступным ценам только из России.
Немецкий политолог Александр Рар допустил в беседе с НСН возврат к приобретению газа у России при определенных условиях. Высокие цены на энергоресурсы эксперт назвал одной из причин начавшегося в Германии политического кризиса.
Заявления немецких экспертов и политиков показывают, что вопрос о возврате к закупкам российского газа в ФРГ не только обсуждается, но и становится одним из наиболее важных.