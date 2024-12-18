Генассамблея ООН приняла резолюцию Беларуси и России о борьбе с неонацизмом

Резолюция призывает к недопущению пересмотра истории Второй мировой войны, осуждает героизацию нацизма, вандализм в отношении памятников освободителям и жертвам оккупации. Еще в документе рекомендуется запретить празднования в честь нацистских режимов и их сторонников. Также осуждается использование образовательных материалов и риторики, способствующих расизму, дискриминации, ненависти и насилию на основе этнической принадлежности, национальности, религии или убеждений.