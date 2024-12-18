Генассамблея ООН приняла резолюцию Беларуси и России о борьбе с неонацизмом

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Беларуси и России о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма, сообщает ТАСС.
«За» принятие резолюции проголосовали 119 государств, «против» документа отдали голоса 53 страны, еще 10 воздержались во время голосования.
В частности, за проголосовали представители Аргентины, Армении, Бразилии, Египта, Индии, Ирака, Израиля, Казахстана, Мали, Мексики, Монголии, Нигера, Пакистана, Катара, ОАЭ, Вьетнама и других. Против голосовали Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония и еще 47 стран.
От голосования воздержались Мьянма, Панама, Швейцария, Турция и некоторые другие государства.
Резолюция призывает к недопущению пересмотра истории Второй мировой войны, осуждает героизацию нацизма, вандализм в отношении памятников освободителям и жертвам оккупации. Еще в документе рекомендуется запретить празднования в честь нацистских режимов и их сторонников. Также осуждается использование образовательных материалов и риторики, способствующих расизму, дискриминации, ненависти и насилию на основе этнической принадлежности, национальности, религии или убеждений.
И стало известно, что по данным соцопроса 56% белорусов связывают надежду на будущее с решениями власти.
Также соцопрос показал, что более 67% белорусов считают мир самой большой ценностью.