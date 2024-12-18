Телеканалы отвели на «Итоги года с Путиным» от трех до четырех часов

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря. Оставить вопросы можно по телефону 8−800−200−40−40, через СМС-сообщение, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.