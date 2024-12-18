Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума

КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии коммунистов (ПКРМ) и бывший президент страны Владимир Воронин раскритиковал итоги недавнего референдума о евроинтеграции, подчеркнув, что его цель была не в продвижении европейского курса, а в изменении конституции для отказа от нейтрального статуса страны.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой за рубежом, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
«Настоящая цель референдума заключалась не в продвижении европейского курса. Его результаты были сфальсифицированы с целью изменения конституции, чтобы удалить статью о нейтральном статусе. Эта антинародная власть ведет страну в НАТО, что нанесет серьёзный ущерб Молдавии», — заявил Воронин в парламенте во время заседания круглого стола, приуроченного к 30-летию нейтрального статуса республики.
Лидер молдавских коммунистов также отметил, что последствия изменений конституции могут быть крайне опасными для будущего республики.
«Это бомба замедленного действия, и мы ещё не осознали, какой ущерб она может принести», — заключил Воронин.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Президент Молдавии Майя Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.