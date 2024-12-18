The Telegraph: США в ближайшие годы намерены разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании

Глобальная власть меняется, и наступает третий ядерный век. Перспективы безопасности более спорны, более двусмысленны и более опасны, чем раньше. И нигде это не проявляется так явно, как в ядерной сфере.
В эпоху после холодной войны Россия неуклонно укрепляла свой арсенал тактическим ядерным оружием (ТЯО). В настоящее время у Москвы имеется около 2000 единиц такого оружия, что примерно в 10 раз превышает количество аналогичного оружия у США, говорится в статье.
ТЯО предназначено для уничтожения вражеских целей в определенных районах с целью победы в сражениях, а не для уничтожения целых городов и вызывания широкомасштабных радиоактивных осадков, как это может сделать стратегическое ядерное оружие. Тем не менее разрушительная сила современных тактических ядерных боеголовок по-прежнему сопоставима с атомными бомбами, сброшенными на японские города Хиросиму и Нагасаки американскими войсками в последние дни Второй мировой войны.
Осознавая проблем в арсенале ТЯО, избранный президент Дональд Трамп после возвращения в Белый дом, как ожидается, будет настаивать на новых ракетах с ядерными боеголовками, которые можно будет запускать с кораблей или подводных лодок. Во время своего первого президентства он вложил средства в разработку тактического ядерного оружия и оборудования, необходимого для его запуска, сведя на нет десятилетия усилий по сокращению вооружений.
После холодной войны США вывезли из Европы почти все свои запасы ТЯО, и теперь они состоят в регионе примерно из 100 боеголовок, прикрепленных к бомбам B-61, которые могут сбросить истребители F-35. Это оружие хранится на авиабазах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландах.
На территории США есть еще около 150 бомб B-61, и Пентагон строит новое тактическое ядерное хранилище в британском Саффолке стоимостью в несколько сотен миллионов фунтов.
Тем временем Варшава не исключает возможности запуска собственной программы по созданию тактического ядерного оружия. Ее недоверие к надежности Германии, Франции и Великобритании, а также беспокойство по поводу подхода США к НАТО при Трампе породили идею о том, что Польша может и должна стать тактической ядерной державой.
Более того, недавно в Великобритании и Франции заговорили о том, следует ли размещать в Европе новое тактическое ядерное оружие, не принадлежащее США, и следует ли заняться собственными разработками такого оружия (Великобритания и Франция уже совместно проектируют и моделируют ядерные боеголовки). Одна из причин такого сотрудничества проистекает из опасения, что в случае европейского кризиса обороны Трамп может отказаться разблокировать бункеры и передать ядерные бомбы B-61 европейским военно-воздушным силам.
Россия работает над новыми классами тактического ядерного оружия, которое может летать на гиперзвуковых скоростях, то есть более 6000 километров в час. Ракета «Орешник», запущенная в ноябре по Украине, летит со скоростью 10 Махов, или 12 300 километров в час. Она может достичь Великобритании примерно за 10 минут, и в настоящее время у Лондона практически нет средств противодействия такому оружию. А в случае Польши, стран Балтии или Финляндии время предупреждения о любой такой атаке составит считанные минуты.
Любое дальнейшее наращивание числа боеголовок будет сопряжено с рисками. Но даже если Трамп даст зеленый свет новому классу ТЯО, следует помнить, что в конце холодной войны у США было около 20 000 ядерных боеголовок (всех типов), а у Советского Союза — около 30 000. И никакого ядерного обмена или даже обычной войны не случилось.