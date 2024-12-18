The Telegraph: США в ближайшие годы намерены разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании

Россия работает над новыми классами тактического ядерного оружия, которое может летать на гиперзвуковых скоростях, то есть более 6000 километров в час. Ракета «Орешник», запущенная в ноябре по Украине, летит со скоростью 10 Махов, или 12 300 километров в час. Она может достичь Великобритании примерно за 10 минут, и в настоящее время у Лондона практически нет средств противодействия такому оружию. А в случае Польши, стран Балтии или Финляндии время предупреждения о любой такой атаке составит считанные минуты.