Правительство Самарской области будет окончательно сформировано до конца года

«Мы с вами завершаем утверждение архитектуры правительства Самарской области до конца следующей недели. […] На полтора года мы закрываем для себя опцию “вносить тактические оперативные изменения”. Мы работаем полтора года в том формате, в котором пришли, и с теми людьми, которые пришли работать или остались. Некоторые назначения, которые у нас должны произойти в январе (из-за долгой процедуры перехода согласования), мы объявим на следующей неделе и закроем вопрос», — сообщил глава региона.