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Правительство Самарской области будет окончательно сформировано до конца года

Формирование правительства Самарской области будет завершено до конца года. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на совещании правительства, видео с которого опубликовал в среду, 18 декабря, в своем телеграм-канале.

«Мы с вами завершаем утверждение архитектуры правительства Самарской области до конца следующей недели. […] На полтора года мы закрываем для себя опцию “вносить тактические оперативные изменения”. Мы работаем полтора года в том формате, в котором пришли, и с теми людьми, которые пришли работать или остались. Некоторые назначения, которые у нас должны произойти в январе (из-за долгой процедуры перехода согласования), мы объявим на следующей неделе и закроем вопрос», — сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что эти полтора года станут первым этапом становления команды развития Самарской области.

«Рассчитываю, что мы со всеми из вас дойдем до конца. Но знайте и то, что объективный контроль, четко поставленные цели, объективный мониторинг, прямая обратная связь и честность — все это будет влиять на нашу с вами динамику,» — обозначил губернатор.

Он также сообщил, что правительство будет работать в новогодние праздники.