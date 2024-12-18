Выборы главы Тольятти 19 декабря не состоятся

Пост главы Тольятти стал вакантен в сентябре 2024 года после отставки Николая Ренца. За это время на эту должность было несколько кандидатов, пока губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не остановился на теперь уже бывшем мэре Жигулевска Илье Сухих. Он был назначен на должность первого заместителя главы Тольятти и автоматически стал исполняющим обязанности главы. Соперниками господина Сухих на выборах являются 12 человек, также подавших заявки на участие в конкурсе.