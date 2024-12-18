Выборы главы Тольятти 19 декабря не состоятся

Это решение было принято сегодня на заседании конкурсной комиссии, его прокомментировал на официальной странице гордумы в социальной сети «ВКонтакте» спикер местного парламента Сергей Рузанов.
Господин Рузанов отметил, что на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально.
«Выборы главы городского округа Тольятти — очень важное, знаковое событие для всего города. И к этому мы должны подойти с особым вниманием и ответственностью», — заявил спикер.
В заключение Сергей Рузанов напомнил, что завтра будет проводиться прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой будет донесена очень важная информация для жителей страны.
Как сообщалось ранее, в повестке назначенного на 14:00 (MSK+1) 19 декабря заседания гордумы было вынесено всего два пункта: об избрании главы г. о. Тольятти и об утверждении его в должности.
Пост главы Тольятти стал вакантен в сентябре 2024 года после отставки Николая Ренца. За это время на эту должность было несколько кандидатов, пока губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не остановился на теперь уже бывшем мэре Жигулевска Илье Сухих. Он был назначен на должность первого заместителя главы Тольятти и автоматически стал исполняющим обязанности главы. Соперниками господина Сухих на выборах являются 12 человек, также подавших заявки на участие в конкурсе.