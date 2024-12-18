Смольный запретит публиковать данные о работе ПВО в городе

В тексте постановления говорится, что с 16.12.2024 по 16.12.2025 запрещается публикация и распространение информации, фото- и видеоматериалов о применяемых Вооруженными силами и правоохранительными органами Петербурга средствах противодействия беспилотным воздушным, надводным и подводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, в том числе о средствах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые привели или могут привести к раскрытию мест расположения указанных средств.