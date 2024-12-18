Орбан ответил на оскорбления Зеленского

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — говорится в публикации.
Так он прокомментировал высказывание Зеленского, который в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы «давить» на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки «пусть себе оставит».
На минувшей неделе премьер Венгрии позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.
Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила «некультурный отказ».
За последние полгода глава правительства Венгрии предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня из-за строгих правил в США. При этом Орбан выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля премьер-министр Венгрии встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.