Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Так он прокомментировал высказывание Зеленского, который в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы «давить» на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки «пусть себе оставит».