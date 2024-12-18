Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину до 100 тыс. военных

По их информации, основу контингента может сформировать коалиция из пяти-восьми стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Британию и Польшу. Аналитики и официальные лица полагают, что точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который в данный момент находится в фокусе обсуждений в ЕС. По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек.