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Reuters: в Европе обсуждают отправку на Украину до 100 тыс. военных

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.

Источник: AP 2024

По их информации, основу контингента может сформировать коалиция из пяти-восьми стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Британию и Польшу. Аналитики и официальные лица полагают, что точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который в данный момент находится в фокусе обсуждений в ЕС. По оценкам опрошенных агентством экспертов, войска могут насчитывать от 40 тыс. до 100 тыс. человек.

Источники агентства отмечают, что европейские страны пока не определились с тем, будет ли это миротворческий контингент, обеспечивающий соблюдение режима прекращения огня, или «силы сдерживания» антироссийского характера.

По их данным, власти Италии выступают за миротворческий характер миссии, в то время как Франция и Украина настаивают на «сдерживании».

Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований полагает, что ради отправки сил на Украину некоторые европейские страны могут сократить численность своих контингентов, участвующих в других миссиях, в том числе на Балканах. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы», — подчеркивает он. Предметом обсуждения также стали мандат будущей миссии и целесообразность отправки на Украину контингента под эгидой ООН.

Как ранее сообщило Reuters, возможность размещения европейских военных на украинской территории обсуждали на встрече в Варшаве президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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