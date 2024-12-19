Итоги года с Владимиром Путиным. Видеотрансляция

Прямые линии и пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. Всего он участвовал в 18 прямых линиях, в 14 — как глава государства, в четырех — как глава правительства. На первую прямую линию в декабре 2001 года поступило более 400 тысяч вопросов. Уже в 2002 году главе государства отправили 1,4 млн обращений. Больше всего вопросов россияне задали президенту в апреле 2015 года — 3,25 млн. Самой продолжительной прямой линией Путина стал эфир в апреле 2013 года: Владимир Путин общался с россиянами 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов.