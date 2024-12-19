Итоги года с Владимиром Путиным. Видеотрансляция

Мероприятие проходит в Гостином дворе, как и в прошлом году. Его транслируют федеральные телеканалы, также наблюдать за ходом прямой линии можно на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
Прямой эфир главы государства проходит в гибридном формате: президент одновременно подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Впервые пресс-конференцию с элементами прямой линии Владимир Путин провел в 2020 году. В декабре 2023 года формат окончательно закрепился.
На мероприятие приглашены журналисты федеральных, региональных, а также иностранных СМИ.
Прием вопросов на прямую линию с Путиным в 2024 году стартовал с 00:00 8 декабря. По данным на утро 19 декабря, число обращений превысило 2 млн. Вопросы на прямую линию принимаются до ее окончания.
Обращения с вопросами можно отправить через сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным», СМС или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Продолжительность эфира программы не известна. По данным ТАСС, федеральные телеканалы предварительно заложили на прямой эфир «Итогов года с Владимиром Путиным» три часа. В 2023 году прямая линия длилась 4 часа 3 минуты.
Прямые линии и пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. Всего он участвовал в 18 прямых линиях, в 14 — как глава государства, в четырех — как глава правительства. На первую прямую линию в декабре 2001 года поступило более 400 тысяч вопросов. Уже в 2002 году главе государства отправили 1,4 млн обращений. Больше всего вопросов россияне задали президенту в апреле 2015 года — 3,25 млн. Самой продолжительной прямой линией Путина стал эфир в апреле 2013 года: Владимир Путин общался с россиянами 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов.
Также президент России провел 16 больших пресс-конференций. Самая непродолжительная встреча с представителями СМИ длилась 1 час 35 минут в 2001 году. Дольше всего глава государства отвечал на вопросы журналистов в 2008 году — 4 часа 40 минут.