Неизвестные дроны над США: что говорят власти и аналитики

Профессор МИЭТ Евгений Портнов в беседе с KP.RU отметил, что ему так и не удалось разглядеть на видео нечто иное, кроме как обычные квадрокоптеры. По словам ученого, не стоит рассуждать об «инопланетном вторжении», а ажиотаж вокруг этого события можно связать лишь с общемировой политической напряженностью.