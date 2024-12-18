Неизвестные дроны над США: что говорят власти и аналитики

В США продолжают обсуждать появление неопознанных объектов над некоторыми штатами страны, которые очевидцы приняли за беспилотные летательные аппараты. Представитель администрации США Джон Кирби рассказал прессе о более чем 5 тысячах сообщений от взволнованных граждан.
Пока еще глава Белого дома Джо Байден заявил, что объекты в небе не представляют опасности для американцев. Новоизбранный президент Дональд Трамп между тем требовал сбивать появляющиеся беспилотники. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер тоже потребовал отправить специальные системы защиты от беспилотников в штаты, над которыми летали дроны.
Панике способствовали и заявления ряда политиков и экспертов. Согласно сообщению The Daily Mail, аналитик Тим Макмиллан предположил, что НЛО могут быть российские БПЛА «Орлан». Конгрессмен Джефф Ван Дрю связал полеты дронов с происками Ирана, который также, по его мнению, мог запускать беспилотники со своего военного корабля.
По официальной версии, светящиеся объекты в небе над американскими штатами представляют собой лишь «комбинацию» любительских дронов, полицейских вертолетов, самолетов и даже звезд. Такую версию сейчас склонны поддерживать не только американские, но и российские эксперты.
Профессор МИЭТ Евгений Портнов в беседе с KP.RU отметил, что ему так и не удалось разглядеть на видео нечто иное, кроме как обычные квадрокоптеры. По словам ученого, не стоит рассуждать об «инопланетном вторжении», а ажиотаж вокруг этого события можно связать лишь с общемировой политической напряженностью.
Военный инженер и член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Сергей Кузиков рассказал aif.ru, что в современных условиях использовать дроны для аэроразведки бессмысленно, так как для этого существуют группировки спутников. Эксперт склоняется к версии о любительских беспилотниках, отмечая, что в США покупают тысячи таких дронов, привозимых из Тайваня.
Ранее мы уже сообщали, что американские власти призвали не считать появление дронов в небе над некоторыми штатами страны признаком иностранного вмешательства.