Вячеслав Федорищев поручил областному правительству разработать Стратегию развития региона до 2036 года

«Мы вводим формулу, которая называется “указы губернатора по достижению целей, поставленных в программе развития”, ежегодные. Администрация губернатора по моему поручению сейчас разрабатывает такие цели. Министров прошу оказать содействие, потому что это важно, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам совещания. — И здесь со стороны администрации губернатора я прошу ввести жесткий контроль. У нас не будет права на ошибку, у нас с вами — точно нет. Поэтому мы будем раз в квартал сверять нашу работу — то, что было не запланировано даже, а указано как необходимая цель достижения, как работа ведется. Я исхожу из того, что первый год у каждого из вас — и у меня тоже — испытательный срок. Мы сейчас договариваемся об этом и так и идем с 1 января. Относитесь, пожалуйста, к каждому дню, неделе, месяцу как к тому дню, когда вашу работу могут оценить и принять решение, исходя из вашей динамики. Поспешных выводов не будет. Я рассчитываю, что мы в таком составе через полтора года соберемся, когда завершится первый этап становления команды развития Самарской области (сейчас нулевой закончится, а первый будет). Знайте то, что объективный контроль, четко поставленные цели, объективный мониторинг, прямая обратная связь и честность — все это будет влиять на нашу с вами динамику».