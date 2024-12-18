Беглов: новая трамвайная линия будет построена в Купчино до 2030 года

В рамках проекта также планируется провести работы по обновлению Балканской улицы, длина которой составляет почти два километра. Появятся две полосы для движения в каждом направлении, тротуары шириной три метра и велосипедная дорожка. Также будет проведена реконструкция части Купчинской улицы. Здесь будут созданы две полосы для движения в каждом направлении, тротуары и велосипедная дорожка.