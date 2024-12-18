Беглов: новая трамвайная линия будет построена в Купчино до 2030 года

«Недавно мы рассмотрели вопрос о переводе старейшего Трамвайного парка № 1 с Московского проспекта на юг Фрунзенского района. Сегодня должны продолжить эту работу. Речь идет о строительстве новой трамвайной линии в Купчино. Реализация проекта позволит расширить магистральную транспортную инфраструктуру района».
В рамках проекта также планируется провести работы по обновлению Балканской улицы, длина которой составляет почти два километра. Появятся две полосы для движения в каждом направлении, тротуары шириной три метра и велосипедная дорожка. Также будет проведена реконструкция части Купчинской улицы. Здесь будут созданы две полосы для движения в каждом направлении, тротуары и велосипедная дорожка.
Кроме того, планируется строительство продолжения Бухарестской улицы с четырьмя полосами для движения, тротуарами и велосипедной дорожкой. Также будет проведена реконструкция Малой Балканской улицы с двумя полосами для движения в каждом направлении.
В соответствии с проектом, будут построены двухпутные трамвайные пути длиной почти два километра. На маршруте будут созданы остановочные пункты и разворотное кольцо для трамваев с диспетчерским пунктом. Движение трамваев будет организовано по выделенной полосе в обоих направлениях. Новая трамвайная линия обеспечит связь с существующей трамвайной сетью Фрунзенского и Московского районов города, а также с новым трамвайным депо.
«Выполнение этих проектов позволит нам расширить магистральную транспортную инфраструктуру всего района. Организовать его новые связи с улично-дорожной сетью города. Все это обеспечит дополнительную транспортную доступность существующей и будущей застройки Фрунзенского района, в том числе нашего нового трамвайного депо».