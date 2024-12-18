Воронежский губернатор утвердил список запрещенных профессий для мигрантов на 2025 год

В Воронежской области утвердили список сфер, к работе в которых нельзя будет привлекать иностранных граждан, трудящихся на основании патентов. Проект указа губернатора опубликовали на портале регионального правительства во вторник, 17 декабря.
В частности, иностранцев запретили привлекать к работе:
- в сферах водоснабжения и водоотведения;
- в сфере розничной торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, и кроме как грузчиками, уборщиками, дворниками, разнорабочими и неквалифицированными рабочими;
- в сфере пассажирского транспорта;
- в сфере курьерской деятельности;
- в сфере телекоммуникационных услуг;
- в сфере образования, кроме как грузчиками, уборщиками, дворниками, разнорабочими и неквалифицированными рабочими;
- в сфере здравоохранения, кроме как грузчиками, уборщиками, дворниками, разнорабочими и неквалифицированными рабочими;
- в сфере деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
- в сфере социальных услуг.
Предприятиям Воронежской области необходимо в течение трех месяцев со дня вступления в силу указа привести численность используемых иностранных работников в соответствие с документом.