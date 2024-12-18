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Воронежский губернатор утвердил список запрещенных профессий для мигрантов на 2025 год

Проект указа главы региона опубликовали на портале регионального правительства.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области утвердили список сфер, к работе в которых нельзя будет привлекать иностранных граждан, трудящихся на основании патентов. Проект указа губернатора опубликовали на портале регионального правительства во вторник, 17 декабря.

В частности, иностранцев запретили привлекать к работе:

  • в сферах водоснабжения и водоотведения;
  • в сфере розничной торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, и кроме как грузчиками, уборщиками, дворниками, разнорабочими и неквалифицированными рабочими;
  • в сфере пассажирского транспорта;
  • в сфере курьерской деятельности;
  • в сфере телекоммуникационных услуг;
  • в сфере образования, кроме как грузчиками, уборщиками, дворниками, разнорабочими и неквалифицированными рабочими;
  • в сфере здравоохранения, кроме как грузчиками, уборщиками, дворниками, разнорабочими и неквалифицированными рабочими;
  • в сфере деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
  • в сфере социальных услуг.

Предприятиям Воронежской области необходимо в течение трех месяцев со дня вступления в силу указа привести численность используемых иностранных работников в соответствие с документом.