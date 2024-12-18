Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году

«Я считаю провокаторством закрытие школ и детских садов вместо того, чтобы запретить майнинг, на котором некоторые люди, в том числе и во власти, и в оппозиции, зарабатывают деньги Это же провокация, как и заявления о том, что Россия запретила вывоз мандаринов из Абхазии. Это для того, чтобы сформировать образ России в глазах населения, правильно? Вы в эти игры прекратите играть. Вы доиграетесь просто, вот и все», — заявил депутат «Ленте.ру».