Глафкос Клиридис, один из лидеров греков-киприотов, заявил в ходе предвыборной президентской кампании в 1993 году: «Мы подали заявку на полноправное членство в ЕС. Когда мы станем полноправным членом, ЕС поддержит нас и вышвырнет Турцию и турок-киприотов с острова, и мы станем единственным владельцем и сувереном Кипра».
Для них это была прекрасная мечта, и с этой мечтой они годами поддерживали ЕС, говорится в статье. Однако со временем ситуация поменялась: ЕС начал ослабевать, а Турция — укрепляться, считает турецкая газета. К тому же греко-кипрская администрация Южного Кипра, согласно Aydinlik, впала в немилость в ЕС из-за ведущей роли в незаконном обороте наркотиков, торговле людьми и манипуляций с государственным бюджетом.
Более того, до начала российско-украинского конфликта греки-киприоты были троянским конем России в ЕС. Они, по мнению Aydinlik, немедленно уведомляли Москву о любом решении или санкциях, которые ЕС примет против России, и, следуя полученным инструкциям, при необходимости использовали свое право вето и мешали принятию определенных решений.
Эта дружба и сотрудничество были нарушены санкциями, введенными ЕС против России в начале российско-украинского конфликта. После этого греки-киприоты попытались найти нового «спонсора», на которого можно было бы «опереться».
Как говорится в статье, первое, что они сделали, — предоставили США, Франции и Италии военную базу на Южном Кипре и открыли для этих стран свои воздушные и морские порты. Они заключили «стратегические соглашения», согласно которым в случае войны с Турцией эти страны будут на стороне греко-кипрской администрации. Однако впоследствии они поняли, что США, Франция и Италия не намерены противостоять Турции в потенциальной войне, поэтому, как пишет Aydinlik, загорелись желанием вступить в НАТО.
В последнее время США теряют свою власть на Ближнем Востоке. Сначала они объявили о поэтапном выводе войск из Ирака, а теперь им придется уйти из Сирии.
И теперь США и ЕС, которые не могли добраться до нефти и природного газа в Восточном Средиземноморье из-за присутствия там мощной Турции, стремятся превратить желание греков-киприотов вступить в НАТО в «беспроигрышный» вариант, считает Aydinlik. Но поскольку они знают, что не могут оказать давление на Турцию в этом вопросе, они поставят на кон принятие греко-кипрской администрации Южного Кипра в НАТО в обмен на условия, которые Турция примет по кипрскому вопросу.
Пока на Ближнем Востоке рисуются новые карты и формируются новые границы, также, похоже, началась игра в отношении Средиземноморья и Кипра. В этом случае турецкий Кипр нуждается в Турции больше, чем когда-либо, делает вывод газета.