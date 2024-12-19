Aydinlik: Вашингтон после потери влияния в Сирии переключится на Средиземноморье

И теперь США и ЕС, которые не могли добраться до нефти и природного газа в Восточном Средиземноморье из-за присутствия там мощной Турции, стремятся превратить желание греков-киприотов вступить в НАТО в «беспроигрышный» вариант, считает Aydinlik. Но поскольку они знают, что не могут оказать давление на Турцию в этом вопросе, они поставят на кон принятие греко-кипрской администрации Южного Кипра в НАТО в обмен на условия, которые Турция примет по кипрскому вопросу.