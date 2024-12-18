Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.