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Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал в числе вопросов к завтрашней прямой линии главы государства Владимира Путина темы, связанные с СВО и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Песков в среду посетил колл-центр, где собирают обращения россиян, и поблагодарил волонтеров за работу.

«Вопросы, связанные со специальной военной операцией, все вопросы, связанные с обеспечением тех, кто воюет сейчас на передке, связанные с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения», — сказал Песков.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

Путин Владимир
Песков Дмитрий