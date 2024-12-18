Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Песков в среду посетил колл-центр, где собирают обращения россиян, и поблагодарил волонтеров за работу.
«Вопросы, связанные со специальной военной операцией, все вопросы, связанные с обеспечением тех, кто воюет сейчас на передке, связанные с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения», — сказал Песков.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.