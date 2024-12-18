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Сальдо рассказал о новом транспортном коридоре в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Новый сухопутный транспортный коридор в Крым позволил разгрузить Крымский мост, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь — Бердянск — Мариуполь — Новоазовск.

«Сухопутные дороги, соединяющие Крым с материком, разгрузили Крымский мост, который тоже очень большую лепту внес для развития Крыма. Сейчас Крым навсегда прикован к материку через Херсонскую область», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, попасть в Крым из Херсонской области можно через три административных пропускных пункта, через которые ежесуточно в обе стороны проезжает более 100 тысяч машин.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.