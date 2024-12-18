«На Ближнем Востоке стало лучше?» Что пророчил Лукашенко еще на Саммите тысячелетия в ООН

«Наряду с положительными предложениями Кофи Аннана (Генеральный секретарь ООН в 1997—2006 гг. — Прим. БЕЛТА) есть и много недостатков. Я об этом сказал. Я говорил о войнах, которые возникали на нашей планете или с молчаливого поощрения Организации Объединенных Наций, или при поддержке руководства Организации Объединенных Наций. Как результат, мы видели, что ситуация ухудшалась. Что, в Косово лучше стало? Нет! В Ираке, на Ближнем Востоке стало лучше после вмешательства НАТО? Нет! Вот это я и имел в виду прежде всего, когда говорил, что решение международных проблем и споров через бряцанье оружием, через рев истребителей и танков сегодня невозможно», — заявил журналистам Александр Лукашенко.