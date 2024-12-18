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«На Ближнем Востоке стало лучше?» Что пророчил Лукашенко еще на Саммите тысячелетия в ООН

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проходил Саммит тысячелетия в штаб-квартире ООН, где принимал участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказали в фильме «Время выбрало нас» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В 2000 году прошел Саммит тысячелетия. В штаб-квартире ООН встретились 100 глав государств. Общая численность делегаций превысила 8 тыс. человек. Вопросы, которые поднимались тогда, и сегодня не потеряли своей актуальности. Тогда Александр Лукашенко обратил внимание коллег на глобальное расхождение между заявлениями и действиями.

«В последнее время предпринимаются усилия сколотить некий “клуб избранных”, в который не попадают большинство государств мира. Ничего хорошего для реального поощрения демократии и прав человека эта высокомерная попытка деления народов на учителей и учеников не дает и дать не может», — обратился с трибуны ООН к участникам саммита Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что хотел бы привлечь внимание к необходимости уважительного отношения к своеобразию, сложившемуся укладу жизни и исторической судьбе каждой нации.

«Пока, к сожалению, в международных отношениях мы сталкиваемся со все более частыми попытками сильных мира сего причесать всех под одну гребенку. Сомневаюсь, что подавляющая часть объединенных наций согласится с таким высокомерием».

констатировал белорусский лидер.

Президент фактически предрек появление новых глобальных союзов — таких как ШОС и БРИКС. Сегодня они стоят на фундаменте справедливости и уважительного отношения к индивидуальности каждой нации.

Александр Лукашенко не обошел и интервенцию НАТО в Югославию, которая унесла множество человеческих жизней и привела к развалу этого государства.

«Наряду с положительными предложениями Кофи Аннана (Генеральный секретарь ООН в 1997—2006 гг. — Прим. БЕЛТА) есть и много недостатков. Я об этом сказал. Я говорил о войнах, которые возникали на нашей планете или с молчаливого поощрения Организации Объединенных Наций, или при поддержке руководства Организации Объединенных Наций. Как результат, мы видели, что ситуация ухудшалась. Что, в Косово лучше стало? Нет! В Ираке, на Ближнем Востоке стало лучше после вмешательства НАТО? Нет! Вот это я и имел в виду прежде всего, когда говорил, что решение международных проблем и споров через бряцанье оружием, через рев истребителей и танков сегодня невозможно», — заявил журналистам Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
ООН