«На Ближнем Востоке стало лучше?» Что пророчил Лукашенко еще на Саммите тысячелетия в ООН

В 2000 году прошел Саммит тысячелетия. В штаб-квартире ООН встретились 100 глав государств. Общая численность делегаций превысила 8 тыс. человек. Вопросы, которые поднимались тогда, и сегодня не потеряли своей актуальности. Тогда Александр Лукашенко обратил внимание коллег на глобальное расхождение между заявлениями и действиями.
«В последнее время предпринимаются усилия сколотить некий “клуб избранных”, в который не попадают большинство государств мира. Ничего хорошего для реального поощрения демократии и прав человека эта высокомерная попытка деления народов на учителей и учеников не дает и дать не может», — обратился с трибуны ООН к участникам саммита Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что хотел бы привлечь внимание к необходимости уважительного отношения к своеобразию, сложившемуся укладу жизни и исторической судьбе каждой нации.
«Пока, к сожалению, в международных отношениях мы сталкиваемся со все более частыми попытками сильных мира сего причесать всех под одну гребенку. Сомневаюсь, что подавляющая часть объединенных наций согласится с таким высокомерием».
Александр Лукашенко не обошел и интервенцию НАТО в Югославию, которая унесла множество человеческих жизней и привела к развалу этого государства.
«Наряду с положительными предложениями Кофи Аннана (Генеральный секретарь ООН в 1997—2006 гг. — Прим. БЕЛТА) есть и много недостатков. Я об этом сказал. Я говорил о войнах, которые возникали на нашей планете или с молчаливого поощрения Организации Объединенных Наций, или при поддержке руководства Организации Объединенных Наций. Как результат, мы видели, что ситуация ухудшалась. Что, в Косово лучше стало? Нет! В Ираке, на Ближнем Востоке стало лучше после вмешательства НАТО? Нет! Вот это я и имел в виду прежде всего, когда говорил, что решение международных проблем и споров через бряцанье оружием, через рев истребителей и танков сегодня невозможно», — заявил журналистам Александр Лукашенко.