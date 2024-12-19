CFR: что означает политическая нестабильность во Франции для Европы

Разумеется, Европейский центральный банк может вмешаться с помощью своего «инструмента защиты трансмиссии» (TPI), если, руководствуясь фундаментальными показателями, сочтет любую панику на рынке облигаций неоправданной. Но хотя это может помочь Италии, у которой есть стабильный бюджет и которая, вероятно, сумеет приблизить дефицит к рекомендуемым ЕС 3% от ВВП, это не поможет Франции, если она не сможет доказать ЕС и ЕЦБ, что она действительно серьезно настроена на сокращение своего дефицита.