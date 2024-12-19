CFR: что означает политическая нестабильность во Франции для Европы

Как пишет Маттейс в статье для CFR, проблемы, которые разделяют как французский истеблишмент, так и население в целом, не сильно отличаются от тех, что наблюдаются в США и остальном мире: рост стоимости жизни, ухудшение состояния государственных услуг, рост иммиграционных потоков и нестабильность в ближнем зарубежье Европы, включая Украину и Ближний Восток.
Президент Эммануэль Макрон и его союзники-центристы хотят продолжить структурные реформы французской экономики, которые они начали в 2017 году, включая улучшение климата для ведения бизнеса, прекращение дальнейшего повышения налогов, оптимизацию громоздкой французской пенсионной системы и направление Европейского союза в сторону более тесной интеграции в сфере обороны и энергетики.
Тогда как французские крайне левые и крайне правые хотят, чтобы налоги для богатых были выше, чем для остальных граждан, хотят отменить пенсионную реформу Макрона, снизив пенсионный возраст до 60 лет, а также более скептически настроены в отношении Евросоюза, когда речь заходит о делегировании большего количества суверенных полномочий Брюсселю.
Учитывая, что дефицит госбюджета Франции составляет 6,1% от валового внутреннего продукта, сторонам будет трудно договориться о бюджете, который мог бы как ограничить государственные расходы, так и увеличить доходы за счет еще более высоких налогов.
Но может ли ситуация с задолженностью Франции стать угрозой для ЕС?
Текущая ситуация во Франции далека от глубины греческого долгового кризиса в первой половине 2010-х годов, когда стоимость заимствований вышла из-под контроля и Греция почти выпала из еврозоны. Тем не менее международное рейтинговое агентство Moody's 16 декабря приняло во внимание политический тупик во Франции и понизило ее кредитный рейтинг на одну ступень — с «AA2» до «AA3». Это значит, что Франция теперь вынуждена платить более высокую премию за выпуск новых долговых обязательств, особенно по сравнению с Германией, крупнейшей экономикой блока.
Речь, в частности, идет о Бельгии, в которой до сих пор нет правительства (пока переговоры о формировании нового правительства продолжаются, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо продолжает исполнять свои обязанности. После выборов 2019 года правительство в Бельгии было сформировано только спустя 493 дня, а рекорд пребывания Бельгии без нового правительства составляет 541 день. — Прим. ред.), и Италии, которая сейчас спешит завершить работу над своим бюджетом.
Разумеется, Европейский центральный банк может вмешаться с помощью своего «инструмента защиты трансмиссии» (TPI), если, руководствуясь фундаментальными показателями, сочтет любую панику на рынке облигаций неоправданной. Но хотя это может помочь Италии, у которой есть стабильный бюджет и которая, вероятно, сумеет приблизить дефицит к рекомендуемым ЕС 3% от ВВП, это не поможет Франции, если она не сможет доказать ЕС и ЕЦБ, что она действительно серьезно настроена на сокращение своего дефицита.
Недавно он отправился в Польшу, чтобы заручиться поддержкой для формирования сорокатысячного военного контингента, способного осуществлять миротворческую миссию в случае прекращения огня на Украине. Он также играет активную дипломатическую роль в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии. Однако, если бы ему понадобились дополнительные средства для финансирования инициатив за рубежом, он вряд ли бы получил на это согласие большинства в Национальной ассамблее.
Учитывая ослабление позиций Макрона и отсутствие сильного канцлера в Германии, в Европе образовался вакуум лидерства.
Фон дер Ляйен только что подписала крупное соглашение о свободной торговле между ЕС и южноамериканским торговым блоком МЕРКОСУР, переговоры по которому длились 25 лет. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом 20 января 2025 года Европейская комиссия также будет играть центральную роль в торговых отношениях США и ЕС и в продвижении более тесной координации европейских оборонных расходов.
В отсутствие национального руководства в Париже и Берлине другие — например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — могут поддаться искушению вести переговоры напрямую с Трампом, что может спровоцировать растущий раскол в ЕС. Как раз тогда, когда ЕС должен говорить единым голосом, какофония голосов различных национальных лидеров, борющихся за влияние, может подорвать блок. Если только фон дер Ляйен и Антониу Кошта, новый президент Европейского совета, не сумеют заставить всех лидеров ЕС плясать под одну дудку. Но это будет нелегкая задача.