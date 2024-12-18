Рябков рассказал о «политической ракете» США

«Сигналы [Запада] разрешить ВСУ удары вглубь российской территории, нарастить пакеты помощи Киеву — я думаю, что здесь присутствует обычное для профессионалов на высоких постах в Вашингтоне стремление одним действием послать множество сигналов и достичь множества целей. Это политическая ракета с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет свою цель. Мы знаем эти приемы давно, в этом нет ничего неожиданного», — сказал замглавы МИДа.
Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) — тип головной части баллистических ракет. В отличие от моноблочной боеголовки, она несет в себе несколько боевых блоков. Это позволяет поражать сразу несколько целей при запуске только одной ракеты.
Россия, по словам дипломата, также посылает разного рода сигналы. Например, запуск баллистической ракеты «Орешник» стал сигналом не только Киеву и Вашингтону, но и Европе — в том числе политическим, отметил Рябков.
«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Максимальная дальность — 5500 км; развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении способна доставлять заряды общей мощностью 900 кт.
Впервые о применении системы «Орешник» президент России Владимир Путин заявил в ноябре. Удар был нанесен по производству ракетной техники в Днепре в ответ на запуски ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях, говорил он.