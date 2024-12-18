Рябков рассказал о «политической ракете» США

«Сигналы [Запада] разрешить ВСУ удары вглубь российской территории, нарастить пакеты помощи Киеву — я думаю, что здесь присутствует обычное для профессионалов на высоких постах в Вашингтоне стремление одним действием послать множество сигналов и достичь множества целей. Это политическая ракета с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет свою цель. Мы знаем эти приемы давно, в этом нет ничего неожиданного», — сказал замглавы МИДа.